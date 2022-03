Diese beiden werden wohl keine Freunde mehr! Tara Tabitha (29) und Filip Pavlovic (27) verstanden sich im Dschungelcamp erst blendend – doch bereits nach wenigen Tagen kam zum ersten Konflikt. Nach der Ausstrahlung eskalierte der Streit dann komplett: Die Influencerin behauptete, schon vor der Show etwas mit dem Muskelmann gehabt zu haben, er dementierte das. Und wie stehen Tara und Filip heute zueinander? Promiflash hat nachgefragt.

Auf dem Blogger-Event "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week hat Tara gegenüber Promiflash klargemacht, dass sie nach wie vor nicht gut auf den amtierenden Dschungelkönig zu sprechen ist. "Diese Person würde ich ignorieren und ihr aus dem Weg gehen", betonte die Reality-TV-Queen. Aktuell habe sie keinen Kontakt mit dem ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer – und das könne auch so bleiben.

Diese Abneigung dürfte wohl auf Gegenseitigkeit beruhen. Kurz nach dem Dschungel-Wiedersehen hatte Filip noch heftig gegen Tara ausgeteilt: "Es nervt einfach, weil diese Frau mich einfach nicht in Ruhe lässt!", hatte er damals in einem Instagram-Livestream gemotzt.

Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha im März 2022

Anzeige

RTL / Stefan Menne Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de