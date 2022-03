Dieses Erlebnis bekommt Gerda Lewis (29) wohl nicht mehr so schnell aus dem Kopf. Im Sommer 2020 machten die ehemalige Bachelorette und ihre damaligen besten Freundinnen mit einem riesigen Streit Schlagzeilen. Gerda reiste nach einer Auseinandersetzung sogar alleine früher aus dem gemeinsamen Kreta-Urlaub ab. Inzwischen ist das Ganze zwar schon etwas her, durch eine Fan-Frage muss die Kölnerin aber wieder an den heftigen Zoff denken.

In einer Instagram-Fragerunde möchte ein User von Gerda wissen, was in ihrer schlimmsten Freundschaft passierte. "Ich denke, nichts kann das, was mir 2020 passiert ist, toppen. Ich war sehr lange sehr verletzt", gesteht sich die Influencerin ein. Sie habe aber viel aus der Situation gelernt und sich danach positiv weiterentwickelt.

Inzwischen gehe Gerda ganz anders an Freundschaften heran und schätze die Menschen in ihrem Leben besonders. Auch den Menschen, die damals zu ihr hielten, ist die Brünette dankbar. Allen voran wohl ihrer besten Freundin Asena Neuhoff. Die beiden Frauen sind seit dieser Zeit unzertrennlich.

Gerda, Larissa, Doreen und Kristina beim Lollapalooza Festival 2019

Gerda Lewis im Dezember 2021

Asena Neuhoff und Gerda Lewis

