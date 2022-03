Jay aka Jörg Sirtl verrät Details über seine Partnerin! Seit drei Jahren ist der hübsche Köln 50667-Darsteller jetzt schon mit seiner Freundin Moni zusammen. Die beiden haben sich in einem Club in Nürnberg kennengelernt und leben inzwischen zusammen in Köln. Auch über eine gemeinsame Zukunft mit Haus und Kindern haben die zwei sich schon Gedanken gemacht. Ganz klar: Der Serienstar meint es ernst mit Moni! Aber wieso genau ist sie die Richtige für Jay?

Im Promiflash-Interview offenbarte der Schauspieler jetzt, welche Eigenschaften er an seiner Freundin besonders liebt: "Ich schätze an Moni ihre Direktheit mir gegenüber und dass sie mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht." Weiter schwärmte Jay: "Sie liebt es, mich mit Kleinigkeiten zu überraschen, mit denen ich in diesem Moment nicht gerechnet hätte. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, springt sie auf wie ein scheues Reh, um mich zu begrüßen."

Moni beantwortete Promiflash die gleiche Frage: "'Gegensätze ziehen sich an' heißt es ja bekanntlich. Bei uns trifft das auf jeden Fall zu. So ist er zum Beispiel sehr weltoffen und kann gut mit Menschen umgehen und auf Menschen zugehen, wo ich eher zu den Zurückhaltenden gehöre." Weiter betonte die Influencerin: "Jay bezieht mich in alle wichtigen Entscheidungen mit ein." Und was sie ganz besonders toll an ihm findet? "Er fragt immer, wenn ich wegfahre, ob ich gut angekommen bin. Er öffnet mir die Autotür und nimmt auch einen Staubsauger und einen Kochlöffel in die Hand – das ist nicht in jeder Beziehung selbstverständlich."

Instagram / jaysirtl Jay Sirtl mit seiner Freundin Moni

Instagram / jaysirtl Jay Sirtl mit seiner Freundin Moni

Privat Jay Sirtl mit seiner Freundin Moni

