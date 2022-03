Natascha Ochsenknecht (57) spricht offen und ehrlich über den Streit mit Yeliz Koc (28)! In der Reality-TV-Show Diese Ochsenknechts dreht sich alles um ihre Familie. Doch ein Thema war bisher besonders präsent: das Drama um Yeliz. Die Influencerin und Jimi Blue Ochsenknecht (30), der Vater ihrer gemeinsamen Tochter Snow, hatten sich kurz vor der Geburt getrennt. Seitdem hatten beide Seiten immer wieder gegeneinander ausgeteilt. Mama Natascha warf Yeliz sogar vor, dass sie die Situation für mehr Follower ausnutzen würde. Wie denkt sie über das Yeliz-Drama bei "Diese Ochsenknechts"?

Die dreifache Mutter plauderte diesbezüglich gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen. In der Reality-TV-Show war Yeliz immer wieder ein Thema. Im Netz sorgte das ganze Drama auf beiden Seiten für viel Unruhe – die Ochsenknechts kassierten deswegen viel Hate. Doch die Familie wollte darüber sprechen. "Wir haben gewusst, wie wir es haben wollen, wir haben mitbestimmt, wir wollten, dass es echt und authentisch ist und kein Fake", erklärte Natascha. Dabei war es ihnen wichtig, dass ihre Sicht der Dinge dargestellt wird, obwohl das Timing nicht immer stimmte. "Natürlich gibt es Situationen, in denen man denkt, scheiß Zeitpunkt, dass es darin vorkommt, aber wir würden lügen, wenn wir die Sachen, die in der Zeit passiert sind, nicht erwähnen würden", offenbarte die 57-Jährige. Zudem hatte Natascha das Gefühl, dass die Leute nur Yeliz' Aussagen Glauben schenken würden.

Die Influencerin hatte nach der Trennung von Jimi einige pikante Details über dessen Familie enthüllt – keine leichte Situation für die Ochsenknechts. "Das ist das Problem, dass die Leute immer nur eine Seite hören und sich dazu äußern und die andere Seite komplett ausgeblendet wird. Man hat gesehen, wie sehr es uns getroffen hat, ich sah extrem schlecht aus", verdeutlichte die ehemalige Stepping Out-Teilnehmerin gegenüber Promiflash.

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20:15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im März 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

