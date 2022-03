Herzogin Kate (40) beweist wieder mal ihr hervorragendes Gespür für Mode! Die royale Fashionista präsentiert sich zu jedem Anlass stets top gestylt. Mit ihren oftmals farbenfrohen Looks verzaubert sie zu jeder Jahreszeit – die Gattin von Prinz William (39) gilt für viele als echtes Mode-Vorbild. Derzeit tourt sie mit ihrem Mann durch die Karibik. Dort läutet Kate mit einem schicken Kleid das sonnige Frühjahr ein!

Am Montag besuchten die britischen Royals das karibische Land Belize – dabei waren alle Blicke ganz besonders auf Kate gerichtet! Diese strahlte nicht nur bis über beide Ohren, sondern begeisterte in einem dunkelblauen Midikleid mit rot-weißen Blüten. Dazu trug sie lediglich farblich abgestimmte Ohrringe sowie ihren funkelnden Verlobungsring, welcher ebenfalls perfekt zu ihrem Look passte. Mit beigefarbenen Keilpumps rundete sie ihr Outfit ab. Ihr Make-up war wie immer natürlich gehalten.

Ein etwas dickerer Lidstrich verlieh ihrer sommerlichen Garderobe allerdings ein bisschen Urlaubsfeeling. William machte in einem hellblauen Hemd samt einer schicken Sonnenbrille ebenfalls eine gute Figur. Die beiden Cambridges reisen in dieser Woche durch die Karibik, um das Platin-Jubiläum der Queen (95) vorab schon mal ein wenig zu zelebrieren.

