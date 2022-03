Nathalie Bleicher-Woth (25) wird mit fiesen Nachrichten konfrontiert. Vor einigen Tagen ging die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit einer süßen Nachricht an die Öffentlichkeit: Die Influencerin erwartet ihr erstes Baby! Im Promiflash-Interview plauderte die Schauspielerin über ihren aktuellen Gemütszustand und dass ihre Ex Saskia Beecks (33) sie in der Schwangerschaft sehr unterstützt. Doch Nathalie erlebt auch Anfeindungen im Netz, die ihr Baby betreffen!

"Ich habe so krasse Hate-Nachrichten bezüglich des Babys bekommen und da habe ich gemerkt, das ist wirklich etwas, das mich fertigmacht", berichtete Nathalie im Interview mit Promiflash. "Es ist ein neuer Mensch, der noch nicht mal auf der Welt ist. Wie kann man so jemanden beleidigen?", zeigte sich die 25-Jährige bestürzt über die schlimmen Nachrichten. Inzwischen blockiere der Webstar die Hater.

Ihre Ex-Freundin Saskia, die beim Promiflash-Interview dabei war, warf ein, dass sich bei Nathalie die Prioritäten aufgrund ihres Babys wahrscheinlich noch so verschieben werden, dass ihr solche Nachrichten bald gar nichts mehr ausmachen. "Das ist der Mutterinstinkt, der direkt Stopp sagt", vermutete die TV-Bekanntheit.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und Leon Content

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, Social-Media-Star

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, 2021 in Worms

