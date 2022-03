Könnte der Wohnort zum Problem werden? Bei Jana-Maria Herz (30) und Dominik Stuckmann (30) läuft es derzeit richtig gut: In der aktuellen Staffel vom Bachelor schaffte es die Unternehmerin sogar unter die Top 3! Doch die beiden wohnen an sehr unterschiedlichen Orten – Sie in Spanien, er auf den Kanaren oder in Frankfurt. Promiflash fragte bei Jana-Maria mal nach: Würde sie denn ihre Wahlheimat Marbella für ihren Traummann verlassen?

"Es ist extrem wichtig für mich, meinen Partner nah zu haben", erklärte die 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Daher steht es für Jana-Maria auch außer Frage, dass sie für ihren Partner umziehen würde, um schnellstmöglich in seiner Nähe zu sein: "Ich könnte mir sehr gut vorstellen für die Liebe umzuziehen, auch gerne wieder zurück nach Deutschland."

Dominiks Wohnort ist eigentlich auf Gran Canaria, doch auch in Frankfurt am Main hat er einen Wohnsitz. Er verriet Promiflash ebenfalls schon vor Staffelstart, dass er für die große Liebe umziehen würde! "Ich bin weder an Gran Canaria noch an Frankfurt fest gebunden, sondern ich mache es so, wie ich es in dem Moment für richtig halte", verriet der IT-Spezialist und betonte, dass er kein großer Fan von Fernbeziehungen sei.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / janamariaherz "Der Bachelor"-Kandidatin Jana-Maria Herz

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann in der achten Bachelor-Folge

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de