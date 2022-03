Yeliz Koc (28) packt aus! Noch vor der Geburt ihrer Tochter Snow Elanie hatten das ehemalige Bachelor-Girl und Jimi Blue Ochsenknecht (30) im September 2021 ihre Trennung bekannt gegeben. Nach dem Liebes-Aus lieferten sie sich eine heftige Schlammschlacht im Netz, die bis heute andauert. Auch in der Reality-TV-Serie Diese Ochsenknechts wird das Verhältnis des einstigen Paares thematisiert. Dabei gab Jimi zu, dass seine Ex ihn während der Beziehung wegen seiner Schulden finanziell unterstützt hatte. Jetzt verriet Yeliz auch, wie viel Geld sie ihm geliehen hat...

"Sagen wir es, wie es ist: Jimi schuldet mir ungefähr 20.000 Euro", gab die gebürtige Hannoveranerin in ihrem Podcast "Bad Boss Moms" preis. Bei dieser hohen Summe habe sie aber weder die Stromkosten noch die gemeinsamen Urlaube oder Ausgaben für Lebensmittel eingerechnet. Doch obwohl seit der Trennung schon einige Monate vergangen sind, scheint der 30-Jährige die Schulden bei der Mutter seines Kindes immer noch nicht beglichen zu haben. "Und jetzt möchte er mir einfach mein Geld nicht zurückzahlen", meinte Yeliz.

Zusätzlich stellte die 28-Jährige im Podcast klar, dass sie es überhaupt nicht nachvollziehen könne, warum sie in der TV-Serie der Ochsenknechts so schlecht dargestellt werde. Immerhin wollte sie in der Show gar nicht thematisiert werden: “Wenn Jimi sauer ist und so über mich redet, dann ist das was anderes. Weil wir waren zusammen und er kennt mich besser [...]. Aber wenn sich da eine Cheyenne (21) und eine Natascha (57) einmischen [...], das kann ich halt überhaupt nicht verstehen." Wilson (32), der Bruder ihres Ex, sei laut Yeliz der Einzige gewesen, der sich stets aus der Situation rausgehalten habe.

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Jennifer Toebben Natascha Ochsenknecht bei "M.O.M"

