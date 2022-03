Yeliz Koc (28) musste Jimi Blue Ochsenknecht (30) eine ganze Weile mitfinanzieren! Das Paar durchlebte eine turbulente Zeit: Im August 2020 machten die beiden ihre Liebe offiziell, im Februar 2021 folgten bereits die Baby-News. Doch noch vor Geburt des Babys trennten sich die zwei wieder. Während der Beziehung musste Yeliz offenbar eine Menge für Jimi bezahlen, wie er nun verrät.

In der zweiten Folge von "Diese Ochsenknechts" erzählt der Schauspieler, dass er zwischenzeitlich in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Ein abgesprungener Investor und Steuerforderungen hätten ihn in eine schwierige Situation gebracht. "Dann war mein Konto gesperrt", erzählt er – während dieser Zeit habe er nur 1.100 Euro pro Monat zur Verfügung gehabt. "Da war ich aber auch froh in der Zeit, dass ich eine Freundin hatte, die auch ganz gut verdient, und die hat mich da ein bisschen finanziell unterstützt", gab Jimi zu. Zum Beispiel habe Yeliz die Miete oder Essen bezahlt. Inzwischen habe er ihr aber das ganze Geld zurückgezahlt.

Allerdings macht es den Anschein, als habe Yeliz diese Situation teilweise gegen ihn benutzt. "Das hat sie immer vor anderen Personen angesprochen, hat mich da unterdrückt und immer ein Problem gehabt, wenn ich woanders gearbeitet habe", fuhr Jimi fort.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

