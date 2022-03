Wer wird Daniel Hartwich (43) am kommenden Freitag bei Let's Dance vertreten? Am Dienstagmorgen gab RTL bekannt, dass der Moderator in der nächsten Folge der Tanzshow nicht zu sehen sein wird. Der Grund: Die TV-Bekanntheit wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Doch Victoria Swarovski (28) wird die Show nicht alleine moderieren. Jetzt wünschen sich Fans: Oliver Pocher (44) soll Daniel bei "Let's Dance" ersetzen!

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram, in dem bekanntgegeben wurde, dass Daniel am Freitag nicht bei "Let's Dance" zu sehen sein wird, munkelten Fans, ob nicht der Comedian ihn ersetzen werde. "Oliver Pocher, bitte übernehmen!", wünschte sich ein Zuschauer. "Ich hoffe auf Oliver Pocher", meinte ein anderer. Andere Fans waren sich sogar sicher, dass der Mann von Amira Pocher (29) am Freitag durch die Show führen werde.

Nicht nur Ollis Name fiel in diesem Zusammenhang. Andere Fans vermuteten, dass Nicolas Puschmann (30), Hape Kerkeling (57) oder Rúrik Gíslason (34) als Moderatoren infrage kämen. Wieder andere waren jedoch der Meinung, dass die Show aufgrund der vielen Ausfälle gar nicht stattfinden sollte. "Diese Show ist die reinste Virenschleuder", kritisierte ein Instagram-Nutzer.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

TVNOW / Frank W. Hempel Nicolas Puschmann bei "5 gegen Jauch"

Getty Images Hape Kerkeling 2011 bei der Goldenen Kamera

