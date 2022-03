Sean Penn (61) ist ein geschiedener Mann. Der Schauspieler und seine Ex-Partnerin Leila George (30) waren nur etwas über ein Jahr verheiratet, bis die 30-Jährige die Scheidung aufgrund von "unüberbrückbaren Differenzen" einreichte. Seit September letzten Jahres läuft ihre Scheidung. Zuletzt musste das Ex-Paar seine Finanzen dem jeweils anderen offenlegen, doch jetzt ist es geschafft: Sean und Leila sind offiziell geschieden.

Wie The Blast berichtet, reichte Sean die letzten nötigen Unterlagen beim Bezirksgericht von Los Angeles ein. Der Grund für die Dauer ihres Scheidungsprozesses: Der 61-Jährige und seine Ex-Frau sollen vor ihrer Vermählung einen umfangreichen Ehevertrag aufgesetzt haben. Was genau in diesem Vertrag stand, ist bisher nicht bekannt.

Es ist inzwischen Seans dritte Scheidung. Der "21 Gramm"-Darsteller war von 1985 bis 1989 mit Madonna (63) und von 1996 bis 2010 mit der Schauspielerin Robin Wright (55) verheiratet. Im Jahr 2020 schritt er mit Leila George zum Traualtar. Sie heirateten aufgrund der Gesundheitslage in kleinem Kreis.

Anzeige

Getty Images Madonna und Sean Penn

Anzeige

Getty Images Sean Penn und seine Ex-Frau Leila

Anzeige

Getty Images Robin Wright und Sean Penn im Jahr 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de