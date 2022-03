Ist Anne Wünsche (30) etwa der Name ihres Sohnes rausgerutscht? Die Influencerin ist aktuell zum dritten Mal schwanger: Sie und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) bekommen ihr erstes gemeinsames Kind. Heute Nacht erlebte die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin allerdings ein traumatisches Erlebnis: Ihr Trockner fing Feuer. Nun meldete die werdende Dreifach-Mama sich mit einem Update bei ihren Fans – und plauderte dabei eventuell versehentlich den Namen ihres ungeborenen Sohnes aus!

In ihrer Instagram-Story meldete die 30-Jährige sich aus ihrer Wohnung zurück. Die Nacht hatten sie und ihre beiden Töchter in einem Hotelzimmer verbringen müssen. "Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass Savio noch im Bauch ist. Ich weiß nicht – wenn ich hier jetzt noch ein kleines Baby hätte, was ich versorgen müsste...", erzählte die Bloggerin aufgelöst. Ob es sich bei dem Babynamen aber tatsächlich um Savio oder doch vielleicht um Xavier handelt, war nicht ganz genau zu verstehen.

Anne und ihre Kinder waren mit einem großen Schrecken davon gekommen – ihr Hund hatte den Brand nämlich bemerkt und die YouTuberin daraufhin geweckt, weswegen die kleine Familie die Wohnung rechtzeitig verlassen konnte. Die Rauchmelder hatten nämlich trotz einer starken Rauchentwicklung nicht gepiept.

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

