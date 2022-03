Twenty4Tim musste in den vergangenen Tagen ein ganz schön dickes Fell beweisen. Der Social-Media-Star ist gerade dabei, seinen Traum von der ersten eigenen Single zu verwirklichen. Am 1. April erscheint sein Debüt "Bling Bling" – am vergangenen Wochenende wurde dafür auf Hochtouren und mit riesiger Starbesetzung ein aufwendiges Musikvideo gedreht. Doch schon im Vorfeld hagelte es heftige Hate-Kommentare – etwas, das Tim offenbar so gar nicht zu kratzen scheint!

Für seinen Musikclip zu "Bling Bling" hat sich Tim in mehrere gewagte Outfits geschmissen – darunter ein Glitzer-Minikleid, Lack-High-Heels in verschiedenen Farben und sogar eine kunterbunte Langhaarperücke. Auf Instagram nahm er seine Community mit ans Set und auch eine erste Hörprobe lud er bereits auf TikTok hoch. Sofort hagelte es üble Kommentare – ob wegen seiner Looks oder des Rapsongs selbst. Für Tim jedoch kein Grund, sich entmutigen zu lassen: "Der Hate juckt mich null, weil ich weiß, dass ich toll bin. Was mich aber juckt: Lasst zwischen all dem Müll bitte nicht untergehen, dass ich ein heftiges Zeichen für Diversity mit meinem Musikvideo setzen will. Ich habe meine Cheerleader bewusst ausgesucht und sage euch nochmal eine Sache: Egal welche Figur, welche Sexualität oder welches Alter, ihr seid grandios! Ihr seid der Main Character! Und nur ihr habt das Recht, ein Urteil über euch zu fällen."

Auch wenn sich viele vielleicht noch nicht mit dem neuen Weg, den Tim jetzt einschlägt, anfreunden können, hat er doch jede Menge und vor allem reichweitenstarke Supporter hinter sich: In seinem Musikvideo tummeln sich die Stars und Sternchen der deutschen Social-Media-Szene – von Ex-Bachelor Niko Griesert (31) über Ex-Bachelorette Gerda Lewis (29) bis hin zu bekannten TikTok-Kollegen wie Dalia Mya, Mario Novembre (21) oder auch Leon Content (20).

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim mit seinen Musikvideo-Cheerleadern

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, TikTok-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim am Set seines Musikvideos

