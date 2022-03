Kelly Clarkson (39) hat ihre Meinung offenbar geändert! Nach sieben gemeinsamen Jahren ging ihre Ehe mit Brandon Blackstock (45) in die Brüche. Die beiden lieferten sich einen erbitterten Scheidungskrieg – dabei ging es vor allem um ein Grundstück. Anfang März wurden sie offiziell geschieden. Danach legte die Sängerin nicht nur den Nachnamen ihres Mannes ab, sondern wollte sich auch ihres Geburtsnamens entledigen. Doch nun ruderte Kelly zurück: Sie möchte auch weiterhin Clarkson heißen!

Bei der Premiere von "American Song Contest" äußerte sich die "Because Of You"-Interpretin gegenüber People (The TV-Show) dazu. "Ich glaube nicht, dass ich Clarkson zu diesem Zeitpunkt einfach so ändern kann. Ich bin seit 20 Jahren unter diesem Namen bekannt", erklärte die Moderatorin auf dem roten Teppich. Nach ihrer Scheidung hatte sie geplant, fortan mit ihren beiden Vornamen Kelly Brianne aufzutreten. Dafür hatte Kelly sogar einen Antrag auf eine Namensänderung gestellt – dieses Thema sei aber nun vom Tisch. Nun möchte die Beauty ihr Leben als Single genießen.

Diesbezüglich verriet eine Quelle gegenüber People: "Kelly ist bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Sie ist an einem großartigen Ort." Seit dem 21. März moderiert die Musikerin zusammen mit dem Rapper Snoop Dogg (50) die US-amerikanische Musikshow "American Sog Contest". Diesen Job sieht Kelly als einen aufregenden Neuanfang.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson

Instagram / kellyclarkson Sängerin Kelly Clarkson im März 2022

Getty Images Snoop Dogg auf der Premiere von "American Song Contest" im März 2022

