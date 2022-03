Sie machen als Quartett das Nachtleben unsicher! Seit gut zwei Jahren ist Kendall Jenner (26) wieder vergeben. Basketballer Devin Booker (25) ist der Mann an der Seite des Models – ihre Beziehung halten die beiden aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich nur selten zusammen. Jetzt wurde das Pärchen aber von Paparazzi erwischt: Gemeinsam mit den Biebers genossen Kendall und Devin ein Doppeldate!

Auf neuen Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sind die Halbschwester von Kim Kardashian (41) und ihr Schatz in Santa Monica zu sehen. Das Pärchen besuchte dort am Sonntag ein Restaurant – jedoch nicht alleine. Die Runde wurde durch Justin (28) und Hailey Bieber (25) komplett gemacht, die sich für das Doppeldate so richtig in Schale geschmissen hatten.

Kendall und Hailey sind bereits seit gut zehn Jahren befreundet. Damals war Justin noch gar nicht Teil des Lebens der Blondine gewesen – sondern ging sogar für eine Zeit mal mit ihrer BFF aus! Nach ihrer Teenie-Romanze entstand zwischen den beiden dann aber eine Freundschaft, die bis heute andauert.

Getty Images Devin Booker, Justin Bieber, Hailey Bieber und Kendall Jenner

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der MET-Gala, September 2021

Getty Images Justin Bieber und Kendall Jenner 2015

