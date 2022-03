Um Paco Herb und Yeliz Koc (28) häufen sich die Liebesgerüchte. Nachdem die beiden sich bei Kampf der Realitystars in Thailand kennengelernt hatten, zeigten sie sich immer wieder gemeinsam innig im Netz. Der Love Island-Gewinner hatte daraufhin erklärt, dass sie sich intensiv kennenlernen und die gemeinsame Zeit sehr genießen würden. Sogar Yeliz Tochter Snow durfte er schon kennenlernen. Jetzt äußerte sich Pacos Mitfinalistin Greta Engelfried gegenüber Promiflash zu dieser möglichen Liaison.

Im Rahmen der Berlin Fashion Week traf Promiflash Greta auf dem Blogger-Event "Doing the Lit Social Media Shit". Auf die nachgesagte Liebschaft zwischen Yeliz und ihrem "Love Island"-Kollegen angesprochen, zeigte sie sich sehr positiv gestimmt. "Voll cool, wenn das bei denen gematcht hat und die sich in der Show so gut verstanden haben", freute sie sich für die beiden. Die Barkeeperin selbst habe aber keinen Kontakt zu Paco, weswegen sie auch nichts Genaueres wisse.

"Ich wünsche den beiden nur das Beste", stellte sie dennoch klar. Greta gönne einfach jedem sein Glück und freue sich über die neuen Beziehungen. "Eigentlich wünsche ich allen immer nur das Beste!", lachte sie deshalb abschließend.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Bianca, Paco, Fynn und Greta, "Love Island"-Stars

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Paco Herb im Februar 2022

