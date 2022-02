Nun äußern sich Yeliz Koc (28) und Paco Herb endlich ausführlich zu den Beziehungsgerüchten! Seit den Dreharbeiten zu der neuen Staffel Kampf der Realitystars, welche noch ausgestrahlt wird, verbringen die beiden Trash-TV-Kandidaten jede Menge Zeit miteinander – und zeigen das auch öffentlich im Netz. Bisher erklärte die Beauty nur, dass sie sich sehr gut verstehen würden. Außerdem wohnen beide in Hannover, weswegen sie sich oft sehen können. Doch jetzt klingt es ganz so, als könnte sich auch was Ernstes aus Yeliz und Paco entwickeln!

Die beiden sprachen mit RTL über ihre Beziehung zueinander – und dabei kam der Blondschopf gar nicht mehr aus dem Schwärmen über Yeliz heraus: "Sie ist frech und liebevoll zugleich. Eine sehr spannende Kombination." Aber sind sie denn nun ein Paar? "Wir setzen uns keineswegs unter Druck und genießen die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen", stellte der einstige Love Island-Gewinner klar.

Scheint so, als würden sie eine romantische Verbindung keinesfalls ausschließen. Doch momentan befinden sie sich wohl noch in der Kennenlern-Phase, die aber ziemlich intensiv wirkt. So durfte Paco nämlich sogar schon Yeliz' Tochter Snow Elanie kennenlernen, die sie vergangenes Jahr zur Welt gebracht hat. Vor der Geburt trennte sie sich von dem Vater ihres Kindes, Jimi Blue Ochsenknecht (30).

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Paco Herb im Februar 2022

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb in Italien, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de