Patrick Fabian (34) will wieder ins TV – und zwar für die Liebessuche! Vor über einem Jahr gaben der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine einstige Freundin Lea Hontiponti ihre Trennung bekannt. Seitdem machten die Eltern einer gemeinsamen Tochter immer wieder mit Streitereien auf sich aufmerksam. Sein Beziehungsstatus lautet aktuell immer noch Single. Um das zu ändern, könnte er sich vorstellen, bei Love Island mitzumachen!

Im Promiflash-Interview beim "Morbius"-Screening in Berlin erzählte der Influencer zunächst, dass seine private Situation sich etwas gebessert habe. Das Verhältnis zu seiner Ex sei zwar nach wie vor nicht so prickelnd, aber immerhin könne er seine Tochter regelmäßig sehen. Fürs Dating habe er momentan eher weniger Zeit. "Ich habe viel beruflich zu tun, privat einige Sachen, die erledigt werden müssen – das füllt mich voll und ganz aus." Dennoch wäre er nicht abgeneigt davon, bei "Love Island" auf die Suche nach seiner Mrs. Right zu gehen. "Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich mich nicht auch mal anmelden sollte. Aber ich weiß nicht, ob die eine Altersbegrenzung haben… Bin ja schon 34", betonte der Berliner. Vom Cast der aktuellen Staffel des Reality-Formats zeigte sich Patrick zumindest schon mal ziemlich angetan: "Die eine oder andere hübsche Dame ist auf jeden Fall dabei!"

Doch auch der Bachelor wäre für Patrick eine denkbare Dating-Option. "Lieber auf der Seite als bei der Bachelorette, wo man als einer von 20 konkurrieren muss. Aber Wettkämpfe machen ja auch Spaß…" Im wahren Leben funktioniere es schließlich nicht, dass man die Möglichkeit habe, sich aus so vielen Frauen eine auszusuchen.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Freundin Lea

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Schauspieler

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Stripper bei den SixxPaxx

