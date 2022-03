Prominent getrennt-Fans aufgepasst! Mitte Februar startete auf RTL das neue Reality-TV-Format, in dem acht Ex-Paare um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen: Mit dabei waren neben Jenny Elvers (49) und ihrem Ex Alex Jolig (59) auch das ehemalige Temptation Island-Traumpaar Lena Schiwiora (25) und Robin Riebling. Zunächst schien die Sendung bei den Zuschauern gut anzukommen, doch nach wenigen Folgen stürzten die Einschaltquoten ab. Der Sender verbannte die Show deshalb zunächst von der Primetime in die späte Nacht. Wird "Prominent getrennt" nun etwa endgültig aus dem TV-Programm genommen?

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats hieß es nun in einem Statement, dass die Show nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das scheint viele Trash-TV-Liebhaber zu verwirren, immerhin sollten die neuen Folgen jetzt eigentlich immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag laufen. "Hä? Ich verstehe es nicht! Wird die Sendung jetzt etwa doch nicht mehr ausgestrahlt?", schrieb nur einer von vielen Usern unter dem Beitrag.

Doch die Zuschauer dürfen aufatmen: Wie der Sender RTL exklusiv gegenüber Promiflash bestätigte, kommen die Fans auch im TV weiterhin auf ihre Kosten. Es soll dabei bleiben, dass die restlichen Folgen nun statt dienstags immer samstags laufen. Auf RTL+ sind die Episoden bereits eine Woche früher verfügbar.

