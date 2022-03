Prominent getrennt wird aus dem Primetime-Programm verbannt. Bereits zwei Wochen nach dem Start des Reality-TV-Formats sanken die Zuschauer-Quoten. Immer weniger Leute schauten sich an, wie die Ex-Paare, zu denen auch Lena Schiwiora (25) und Robin Riebling oder Michelle Daniaux und Luigi Birofios gehören, gemeinsam Challenges bestreiten und für das ein oder andere Drama sorgen. Nun scheint die Quote ihren Tiefpunkt erreicht zu haben – wie jetzt bekannt wurde, bekommt die TV-Show einen neuen Sendeplatz.

Wie DWDL berichtete, lockte "Prominent getrennt" mit der Folge von Dienstag weniger als acht Prozent der Zielgruppe vor die Fernsehbildschirme. Daher habe der Fernsehsender nun beschlossen, die Sendung aus dem Primetime-Programm zu nehmen. Stattdessen wird die Show nur noch spät in der Nacht gezeigt. So wird die kommende Folge am Dienstag in der Nacht vom 26. auf den 27 März um 1:20 Uhr ausgestrahlt.

Anstelle des Reality-TV-Formats wird ab Dienstag die neue Sendung "Buying Blind" zur Primetime laufen. In der Show kaufen Experten mit dem Geld der Teilnehmer ein Haus für sie, welches diese jedoch noch nie zuvor besichtigt haben. Teil des Experten-Teams werden Annekatrin Brehm, Simon Meinberg und Michel Sawall sein.

RTL / Seapoint Robin Riebling und Lena Schiwiora, Ex-Paar

RTL / Seapoint Gigi Birofio und Michelle Daniaux, Reality-TV-Teilnehmer

RTL / Seapoint Die "Prominent getrennt"-Kandidaten 2022

