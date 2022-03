Angelina Pannek (30) bemerkt Unterschiede zu ihrer ersten Schwangerschaft. Im Juni 2020 sind die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann, der einstige TV-Rosenkavalier Sebastian Pannek (35), zum ersten Mal Eltern geworden. Am Sonntag gaben die beiden bekannt, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes nun weiteren Nachwuchs erwarten: Angelina hat sogar schon einen kleinen Babybauch – und der wächst dieses Mal deutlich schneller als in ihrer ersten Schwangerschaft.

In ihrer Instagram-Story strich sich die 30-Jährige über ihre inzwischen deutlich gewölbte Körpermitte. "Mein Bauch sieht jeden Tag anders groß aus." Morgens wirke er recht klein, abends dagegen umso größer. "Ich kann auf jeden Fall bestätigen, was man auch so oft hört, dass in der zweiten Schwangerschaft der Bauch schneller groß ist als in der ersten", erzählte die Influencerin. In welchem Monat sie ist, behielt sie allerdings für sich.

Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen Angelina und Sebastian noch nicht. "Wir lassen uns überraschen und freuen uns einfach auf die nächste Zeit", betonte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin.

Instagram / angelina.pannek Angelina und Sebastian Pannek, März 2022

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berlin Fashion Week 2021

