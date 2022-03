Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) wagten sich in die Tiefen des Meeres! Derzeit stecken der Enkel der Queen (95) und seine Gattin inmitten ihrer etwa einwöchigen Reise durch die Karibik. In Belize beeindruckte die dreifache Mutter bereits mit einer herrlichen Robe. Doch im Rahmen eines Ausflugs warf sich das Paar auch in Taucheranzüge: Kate und William unternahmen einen Tauchgang und entdeckten ein Barriereriff!

Via Instagram teilten die Cambridges ein Video ihres beeindruckenden Unterwasser-Trips. Darin sind Kate und William umgeben von Korallen und sogar mit Haien zu sehen. "Am Sonntag hatten wir das Glück, bei South Water Caye, direkt über dem spektakulären Belize Barrier Reef, tauchen zu können", schrieb das Paar zu den traumhaften Aufnahmen – und schwärmte von dem Erlebnis: "Es war ein Privileg, sich mit eigenen Augen von der weltweit führenden Arbeit zum Schutz der Meere zu überzeugen, die hier geleistet wird."

Ebenso wie von der gesamten Karibikreise sind die Royal-Fans auch von diesem Anblick hingerissen. "Wow, Kate und William sind das einzig Wahre! So ein modernes, lustiges und liebevolles Paar. Was für ein toller Start dieser erstaunlichen Tour", schwärmte ein User in der Kommentarspalte. "Ihr macht das toll auf dieser Tour!", lobte ein weiterer.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf dem Empfang des Generalgouverneurs von Belize im März 2022

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate in Belize

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate und Prinz William im März 2022

