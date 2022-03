Angelina Pannek (30) plaudert ihre Essensgelüste aus! Vor wenigen Tagen verkündeten die Ex-Bachelor-Teilnehmerin und ihr Mann Sebastian Pannek (35), dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Im Juni 2020 kam der erste Sohn des Paares auf die Welt. Ihr Kind halten die beiden komplett aus Social Media raus, doch über ihre Schwangerschaft spricht Angelina gerne: Jetzt verriet sie, was sie momentan am liebsten schlemmt.

"Ich kann euch sagen, Schokolade und Saures sind aktuell meine besten Freunde", verriet Angelina in ihrer Instagram-Story, während sie einen Schokohasen in die Kamera hielt. In der ersten Schwangerschaft habe die 30-Jährige noch ganz andere Gelüste verspürt. "Da hatte ich mehr Lust auf herzhafte Sachen", meinte die baldige Zweifach-Mama.

Werden Angelina und Sebastian dieses Mal verraten, ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen? "Wir wissen noch gar nichts, wir lassen uns überraschen", meinte die Influencerin. Aktuell achte die TV-Bekanntheit sehr auf Parallelen und Unterschiede zu der Zeit, als sie das erste Mal ein Baby erwartete. "Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass der Bauch in der zweiten Schwangerschaft schneller groß wird als in der ersten", gab Angelina ein Beispiel.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im März 2022

Getty Images Angelina und Sebastian Pannek, Juli 2019

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Pannek

