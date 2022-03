Bei Tim Lobinger (49) ist der Krebs zurück. Fünf Jahre nach der ersten Diagnose einer aggressiven Form von Leukämie wurde im vergangenen Jahr erneut eine schwere Erkrankung bei dem ehemaligen Stabhochspringer festgestellt: Er leidet am sogenannten Multiplen Myelom. Dabei handelt es sich um eine krankhafte Vermehrung von Plasmazellen in Knochen und Knochenmark, die überall Tumore wachsen lassen kann. Doch Tims Krebstherapie konnte Erfolge verzeichnen.

Zunächst sah es nicht so aus, als schlage die personifizierte Krebstherapie bei ihm an. Bei dieser werden genetisch veränderte Zellen eingesetzt, die die kranken Zellen vernichten sollen. Doch dann passierte das Wunder: "Die Ärzte entdeckten plötzlich bei weiteren Bluttests, dass sich mein Blutbild verändert hat", berichtete Tim Bunte. Ab da habe man zusehen können, wie die Tumore sichtbar zurückgingen. Dieser Erfolg nach seiner dunkelsten Zeit sei für den Profisportler wie eine Achterbahnfahrt gewesen: "Das war unmenschlich. Man traut sich gar nicht, auf einmal wieder positiv zu sein.

Mit der Therapie habe man es dann in nur zweieinhalb Monaten geschafft, die Myelome zu beseitigen: "Das war der Hauptkampf, den wir gekämpft haben." Heute seien in seinem Körper nicht signifikant mehr kranke Zellen als bei einem gesunden Menschen. "Am Ende des Tages scheint es jetzt ganz gut gegangen zu sein", zeigte Tim sich dankbar. Dennoch müsse er seinem Körper jetzt natürlich viel Zeit zur Erholung geben.

Getty Images Tim Lobinger im Februar 2020

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger im November 2021

Getty Images Tim Lobinger 2011 bei "Let's Dance"

