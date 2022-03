Tim Lobinger (49) ist wieder mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Vor fünf Jahren wurde bei dem ehemaligen Stabhochspringer Leukämie diagnostiziert. 2019 konnte der Profisportler jedoch aufatmen: Er galt als geheilt, doch jetzt folgte die niederschmetternde Nachricht. Der 49-Jährige hat wieder Krebs. Dieses Mal ist es jedoch nicht Leukämie, sondern eine krankhafte Vermehrung von Plasmazellen im Knochen und Knochenmark, die sich in Tumorherden äußert.

"Ich hatte ursprünglich eine aggressive Plasmazell-Leukämie, die jedoch durch eine Stammzellentransplantation besiegt worden ist", erklärte Tim gegenüber Bunte. Doch jetzt sei er an einer neuen Krebsform erkrankt – und zwar am Multiplen Myelom. "Myelome sind Tumore, die überall wachsen können", erläuterte der dreifache Vater. Bis Januar 2021 ging es Tim gesundheitlich gut. "Ich musste zwar alle vier Wochen zur Blutkontrolle, war aber ansonsten topfit. Im Januar 2021 gab es einen Schub. Da fingen die Schmerzen an, stärker zu werden", meinte der Münchner.

Von da an ging die Tortur wieder los. Tim unterzog sich zwar mehreren Bestrahlungen, doch die Tumore bildeten sich weiterhin. Er nahm sogar wahr, dass sich ein Tumor in kürzester Zeit bilden konnte. "Eines Tages ging ich morgens aus dem Haus zum Training und als ich Nachmittag beiläufig über die Brust streichelte, hatte ich da innerhalb weniger Stunden ein daumengroßes Myelom", erzählte der ehemalige Leistungssportler.

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, Ex-Stabhochspringer

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger und sein Sohn

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, Ex-Stabhochspringer

