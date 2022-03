Wie verhält Adriano sich nach Jessicas Enthüllung? In der gestrigen Folge von Love Island fasste die Single-Lady den Entschluss, ihrem Flirt zu eröffnen, dass sie transgender ist. Zwar macht die Beauty schon lange kein Geheimnis mehr aus ihrer Geschlechtsumwandlung und weihte die anderen Islanderinnen auch direkt ein – dennoch war sie nervös, bevor sie reinen Tisch mit dem Lockenkopf gemacht hat. Tatsächlich reagiert Adriano alles andere als entspannt auf Jessicas Transsexualität!

In der heutigen Folge ist die Auflösung ihres Vieraugengesprächs zu sehen: Adriano hatte sichtbar keine Ahnung – und ist total schockiert! Dem 27-Jährigen fällt sogar die Kinnlade herunter. Zu Jess sagt er schließlich: "Okay, ich finde es richtig cool, dass du so offen und ehrlich damit bist, aber ich bin schon überrumpelt, muss ich dir ehrlich sagen." Danach nimmt Adriano sich ein bisschen Zeit zum Nachdenken und spricht mit Kumpel Mark über sein Dilemma. Im Einzelinterview fasst er schließlich den Entschluss: "Nein, ich denke nicht. Das ist nicht meins, das möchte ich nicht mit einer Transgender, das möchte ich nicht wegen Kindern und so und da stehe ich nicht drauf." Am Ende sucht Adriano wieder das Gespräch mit Jess – und gibt ihr einen Korb!

Die Islanderin ist zwar ein bisschen enttäuscht, aber nicht überrascht! "Ich wusste das. Ich hatte die Situation schon hundert Mal. Ich bin nicht schockiert, deswegen alles gut", betont die süße Brünette. Das war auch nicht das erste Mal, dass die Einzelhandelskauffrau aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität abgewiesen worden ist. Im Promiflash-Interview vor den Dreharbeiten berichtete Jessica: "Ich habe natürlich nicht nur positive Erfahrungen mit Männern gemacht. Jungs haben auch mal gesagt: 'Ich finde dich cool, aber mehr als Freundschaft geht nicht, weil es in meinem Hinterkopf ist, dass du mal ein Junge warst.'"

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Adriano und Jessica bei "Love Island"

RTLZWEI Jessica und Adriano bei "Love Island"

RTLZWEI Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

