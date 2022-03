Riccardo Simonetti (29) und sein Freund haben einen Grund zum Feiern! Im Dezember 2020 machte der Influencer öffentlich, dass er zum ersten Mal in seinem Leben in einer Beziehung ist. Der Glückliche heißt Steven und kommt ursprünglich aus New York. Von ihrem gemeinsamen Liebesleben geben die beiden jedoch nicht allzu viel preis. Anlässlich ihres zweiten Jahrestages machte Riccardo nun aber eine Ausnahme – und teilte süße Bilder.

In seiner Instagram-Story postete der Entertainer drei Aufnahmen, auf dem er mit einem breiten Lächeln in die Kamera schaut, während ihm sein Liebster einen Kuss auf die Wange gibt. "Ich genieße jede Sekunde mit dir", schwärmte der 29-Jährige. Ihr Zweijähriges feiern die beiden offenbar mit einem gemeinsamen Restaurantbesuch, wie Riccardo in einer weiteren Sequenz andeutete.

Am Valentinstag hatte der Bayer seinem Steven zuletzt einen ähnlich süßen Post gewidmet. "Frohen Valentinstag an den wundervollen Mann, den ich meinen festen Freund nennen darf! Danke, dass du mir beibringst, was bedingungslose Liebe bedeutet und dass du dafür sorgst, dass sich jeder Tag wie Valentinstag anfühlt", hatte er zu einem Knutschfoto vor dem Eiffelturm geschrieben.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Model

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Partner Steven

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Freund Steven

