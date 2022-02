Riccardo Simonetti (28) ist inzwischen seit über einem Jahr glücklich vergeben. Wie verliebt er ist, macht der Influencer zwar ab und zu auch im Netz deutlich, meistens hält er seinen Partner Steven jedoch aus der Öffentlichkeit raus. Heute, pünktlich zum Valentinstag, macht Riccardo aber eine Ausnahme. Er teilt ein romantisches Kussfoto von sich und Steven mit seinen Followern und widmet seinem Liebsten süße Worte.

Auf Instagram postete der 28-Jährige ein niedliches Bild, auf dem er und Steven sich vor dem beleuchteten Eiffelturm küssen. Zu dem süßen Pärchen-Pic schrieb Riccardo: "Frohen Valentinstag an den wundervollen Mann, den ich meinen festen Freund nennen darf! Danke, dass du mir beibringst, was bedingungslose Liebe bedeutet und dass du dafür sorgst, dass sich jeder Tag wie Valentinstag anfühlt." Er sei dankbar für jede Sekunde, die er mit seinem Partner verbringen kann, schwärmt Riccardo in dem Post weiter.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Steven sich über eine öffentliche Liebeserklärung von dem Netz-Star freuen kann. Auch zu dessen Geburtstag vor wenigen Wochen richtete Riccardo rührende Worte an Steven: "Alles Gute zum Geburtstag Steven, ich liebe dich sehr und bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben."

Getty Images Riccardo Simonetti, Entertainer

Getty Images Riccardo Simonetti im Februar 2021

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freud Steven im Dezember 2021

