Die Bridgerton-Stars strahlen nur so um die Wette! Am kommenden Freitag, dem 25. März, ist es endlich so weit und die Netflix-Historienromanze kehrt mit neuen Episoden zurück. Während sich die erste Staffel auf Daphne (Phoebe Dynevor, 26) fokussiert hatte, stehen nun ihr großer Bruder Anthony (Jonathan Bailey, 33) und seine Suche nach einer Ehefrau im Mittelpunkt der Handlung. Nun fand die Weltpremiere der zweiten "Bridgerton"-Staffel statt, für die sich die Darsteller nur so herausgeputzt hatten.

Am Dienstag drehte sich in der Tate Gallery of Modern Art in London alles um die Fortsetzung der beliebten Serie. Neben den Produzentinnen Shonda Rhimes (52) und Betsy Beers sowie dem Regisseur Tom Verica (57) liefen selbstverständlich auch die Hauptdarsteller der zweiten Staffel an diesem Abend über den roten Teppich. So entschied sich Jonathan Bailey beispielsweise für einen schlichten grauen Anzug, während sich seine potenzielle Serien-Liebschaft Simone Ashley in eine Rock-Oberteil-Kombi in Spitze geworfen hatte. Auch die "Bridgerton"-Geschwister Luke Thompson (33) und Luke Newton posierten gemeinsam für die Fotografen. Weitere Anwesende waren beispielsweise Golda Rosheuvel, Charithra Chandran und Bessie Carter.

Doch einige Fan-Lieblinge fehlten offenbar bei der Premierenfeier. So wurden weder Phoebe Dynevor noch Nicola Coughlan (35) oder Claudia Jessie an diesem Abend mit ihren Co-Stars abgelichtet. Auch das Oberhaupt der Familie, Lady Violet Bridgerton, die von der britischen Schauspielerin Ruth Gemmell verkörpert wird, hat anscheinend nicht an der Veranstaltung teilgenommen.

Anzeige

Getty Images Charithra Chandran, Jonathan Bailey und Simone Ashley, "Bridgerton"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Luke Thompson und Luke Newton im März 2022

Anzeige

Getty Images Shonda Rhimes, Tom Verica und Betsy Beers bei der "Bridgerton"-Weltpremiere im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de