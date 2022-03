Laura Müller (21) lässt es sich offenbar gut gehen! Die Influencerin lebt mit ihrem Ehemann Michael Wendler (49) in Amerika. Schon seit Längerem kursieren jedoch Gerüchte, dass die beiden in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Dass das Ehepaar in den vergangenen Wochen und Monaten diverse Luxusgüter online verscherbelte und seit Kurzem sogar erotischen Content von Laura auf OnlyFans vertreibt, befeuerte diese Spekulationen. Nun steuerte Laura allerdings mit einem neuen Protz-Post dagegen an!

Auf Instagram präsentierte die Brünette sich neben einem Luxus-Boot, welches sie und der Schlagersänger offenbar erst vor Kurzem erworben haben. "Mein bestes Leben leben. Unser neues Boot ist bereit für den Ozean", schrieb sie zu zwei Fotos, die sie neben ihrem neuen Besitz zeigen.

Ob die Beauty sich das Boot teilweise etwa von ihren OnlyFans-Einnahmen finanziert hat? Immerhin generiert sie dort nicht nur über den monatlichen Abo-Preis Geld, sondern auch über besondere Fotos und Clips, für die ihre Follower extra zahlen müssen – erotischer Fuß-Content kostet beispielsweise 22 Euro.

