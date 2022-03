Weiß Giovanni Zarrella (44) vielleicht, welcher Promi sich unter einem der The Masked Singer-Kostüme versteckt? Am vergangenen Samstag startete die beliebte Rateshow in eine neue Runde. Die Brilli-Maskierung wurde an diesem Abend bereits aufgedeckt – unter dem Brillenträger performte Jeannine Michaelsen (40). Ihre Konkurrenz ist hingegen weiterhin im Rennen. Möglicherweise kommt Giovanni eine der Stimmen ja bekannt vor – er ist jedenfalls der neue Rategast in der Runde!

Wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung nachzulesen ist, bekommen Rea Garvey (48) und Ruth Moschner (45) in dieser Woche Unterstützung von dem TV-Star mit italienischen Wurzeln. "Der Sänger hat auf jeden Fall die nötige Ahnung, vielleicht den ein oder anderen Kollegen zu entdecken", heißt es in der Mitteilung. Die Fans sind jedenfalls schon mächtig gespannt.

"Oh mein Gott, wie geil ist das denn? So ein toller Mann!" und "Sehr gute Wahl!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Post. Auch "The Masked Singer"-Urgestein Ruth kann den Abend mit Giovanni an ihrer Seite offenbar kaum abwarten – sie kommentierte den Beitrag mit drei Klatsch-Emojis. Giovanni selbst ist ebenfalls voller Vorfreude.

ProSieben Die Möwe, das Zebra und der Dornteufel aus "The Masked Singer"-Staffel sechs

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, Musiker

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner, Moderatorin

