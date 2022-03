Autsch, lieber Aaron Chalmers (34)! Vor rund einem Jahr besuchte der ehemalige Geordie Shore-Star zuletzt ein Krankenhaus – damals allerdings aus einem besonders erfreulichen Grund: Sein Nachwuchs erblickte das Licht der Welt. Vor wenigen Tagen musste der TV-Star hingegen aus einem deutlich schmerzhafteren Grund in die Klinik: An Aarons Nase hatte sich ein Hämatom gebildet, das während einer Not-Operation entfernt werden musste!

Für gewöhnlich sind die dunkel gefärbten Blutergüsse unter der Haut keine Gefahr. Wie Aaron in seiner Instagram-Story mitteilte, musste das Hämatom an seiner Nase jedoch schnellstmöglich entfernt werden. Den genauen Anlass dazu verriet er zwar nicht, jedoch könnte es sein, dass sich die Verletzung nicht weiter im Gesicht ausbreiten sollte. Vor dem eigentlichen Eingriff hatte Aaron offenbar keine Angst – ihm machte die Infusion im Voraus aufgrund seiner Phobie vor Nadeln viel größere Sorgen.

Kurz nach der Operation wurde der Profiboxer von seiner Partnerin Talia Oatway mit Süßigkeiten und Streicheleinheiten umsorgt. Trotz des dicken Verbands im Gesicht will Aaron nun positiv in die Zukunft blicken: "Keine ideale Situation, ein kleiner Rückschlag, [....] aber bereit für den nächsten Kampf!" Bleibt also abzuwarten, wann der 34-Jährige wieder im Ring steht.

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers im November 2020

Instagram / aaroncgshore "Geordie Shore"-Star Aaron Chalmers

Instagram / talia.oatway Talia Oatway und Aaron Chalmers im Februar 2020

