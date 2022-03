Es sind schwere Anschuldigungen! Heidi Montag (35) wurde 2006 durch die US-Realityshow The Hills weltweit bekannt. In insgesamt sechs Staffeln trat die Beauty bis 2010 in der beliebten Sendung auf. Doch während dieser Zeit hatte die US-Amerikanerin offenbar auch Ambitionen, in anderen Bereichen Fuß zu fassen – etwa in der Musikbranche. Dass es damit nicht so recht klappen wollte, lag wohl an einer berühmten Konkurrentin: Heidi ist sich sicher, dass Lady Gaga (35) ihre Karriere sabotierte!

Die Verbindung zu der "Paparazzi"-Interpretin erklärte Heidi jetzt im Podcast "Unpopular Podcast". Demnach habe sie mit dem Produzenten RedOne den von Lady Gaga geschriebenen Song "Fashion" aufgenommen: "Wir waren zusammen im Studio und ich hatte den Eindruck, dass das mein Song ist." Doch dann habe es sich die Autorin des Stückes wohl anders überlegt und den Track kurzerhand selbst eingesungen. "Es ist schwierig für mich, weil alle Leute Fans von ihr sind, und ich denke mir, klar ist sie großartig, aber ich hatte eben diese unschöne Begegnung mit ihr", betonte die 35-Jährige.

Für zusätzlichen Unmut zwischen Lady Gaga und ihr habe ausgerechnet eine "The Hills"-Folge geführt, plauderte Heidi weiter. Denn 2009 hatte die "Bad Romance"-Sängerin dort einen Gastauftritt – und drehte ausgerechnet mit Heidis Erzfeindin Lauren Conrad (36): "Wir haben telefoniert, als sie mir das erzählte, und ich dachte nur, das ist wirklich uncool von ihr!"

Heidi Montag, Reality-TV-Sternchen

Lady Gaga im September 2021

"The Hills"-Star Lauren Conrad

