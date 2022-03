Jan Ullrich (48) gibt Einblicke in sein Liebesleben! Der ehemalige deutsche Radrennfahrer sorgte in den vergangenen Jahren für zahlreiche Negativschlagzeilen aufgrund seines Alkoholproblems und einigen Ausrastern in der Öffentlichkeit. Seine Freundin Elizabeth steht ihm eigentlich seit 2018 in der schweren Zeit bei – umso überraschender kam dann die kurzzeitige Trennung im November 2021. Doch jetzt sind Jan und Elizabeth wieder total glücklich miteinander!

Das bestätigte der Ex-Profi-Sportler nun im Interview mit der Bild: "Elizabeth und ich sind sehr glücklich miteinander. Wir genießen die gemeinsame Zeit, möchten jetzt erst mal ungestört die Zukunft planen." Wie genau die Pläne aussehen, verriet Jan aber noch nicht. Aber Elizabeth soll wohl wieder in die gemeinsame Wohnung im Schwarzwald eingezogen sein.

Bereits in einem früheren Interview erklärte Jan, dass sowohl Elizabeth als auch seine vier Kinder das Wichtigste in seinem Leben seien. "Zu meinen Kindern hat Elizabeth ein supergutes Verhältnis. Sie ist sehr beliebt", erklärte er weiter.

Getty Images Jan Ullrich beim Audi Generation Award in München, 2013

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich im Oktober 2021

Getty Images Jan Ullrich, ehemaliger Tour-de-France-Gewinner

