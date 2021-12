Sie geben sich noch eine Chance! Jan Ullrich (48) und seine Partnerin Elizabeth Napoles trennten sich im November still und heimlich nach dreieinhalb Jahren Beziehung. Die gebürtige Kubanerin hatte den Ex-Sportler durch seine Aufs und Abs im Leben – von Alkohol- und Drogenmissbrauch bis zu öffentlichen Wutanfällen – begleitet. Jetzt gibt es freudige Nachrichten: Die beiden versuchen es noch einmal miteinander.

Im Interview mit Bild verriet der einstige Profiradfahrer jetzt: "Wir haben uns ausgesprochen, der Liebes-Button ist nicht ausgegangen." Doch Jan und Elizabeth können sich vorerst nicht in Person sehen, da die 38-Jährige derzeit in ihrer Heimatstadt Havanna ist. Im Januar ist dann das große Wiedersehen geplant: Das Paar will sich in Südafrika treffen, wo Jan im Frühjahr bei einem Turnier für Mountainbike-Fahrer antreten will.

Jan macht jedoch nicht nur durch sein Liebes-Comeback von sich reden – vergangene Woche schockte der 48-Jährige seine Fans, als er in ein Krankenhaus in Mexiko eingeliefert wurde. Grund dafür war eine Thrombose und eine schwere Blutvergiftung. "Ich habe zu Beginn der Behandlung einen Drogentest gemacht – und der war natürlich negativ", versicherte der einstige Tour-de-France-Gewinner.

Anzeige

Getty Images Jan Ullrich beim Audi Generation Award in München, 2013

Anzeige

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Jan Ullrich, ehemaliger Tour de France-Gewinner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de