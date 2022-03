Chiara Ferragni (34) macht sich große Sorgen um ihren Mann Fedez (32)! Zuletzt hatten die Bloggerin und der Rapper mit Gerüchten über eine Ehekrise auf sich aufmerksam gemacht: Die beiden veröffentlichten kaum noch gemeinsamen Content. Außerdem erklärte Chiara, dass sie manchmal das Gefühl habe, im Leben ihres Mannes nutzlos zu sein. Nun halten die beiden jedoch stark zusammen: Fedez ist schwer erkrankt!

In seiner Instagram-Story wandte sich der 32-Jährige an seine Community und erzählte völlig aufgelöst: "Ich bin hier, um euch zu sagen, dass bei mir leider ein gesundheitliches Problem festgestellt wurde." Woran genau er leidet, gab er nicht preis. Die Krankheit belastet ihn aber offenbar sehr: Dem "Mille"-Interpreten kamen sogar die Tränen. 2019 hatte er in einem Interview erzählt, dass er ein erhöhtes Risiko habe, an Multipler Sklerose zu erkranken.

Darüber hinaus bedankte sich Fedez für die Unterstützung seiner Familie. Chiara veröffentlichte einen Post, in dem sie ihm den Rücken stärkte. "Die Liebe meines Lebens Fedez braucht ein wenig Extra-Unterstützung." Die Fashion-Expertin sei sich jedoch sicher, dass es ihrem Liebsten schon bald wieder besser gehen werde.

Getty Images Musiker Fedez und Bloggerin Chiara Ferragni im November 2021 in Madrid

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrem Ehemann Fedez und Tochter Vittoria

Instagram / chiaraferragni Bloggerin Chiara Ferragni mit ihrem Mann Fedez

