Alex Mariah Peter gibt ein ehrliches Body-Update! Vor rund fünf Monaten ging das Transgender-Model als Siegerin aus der 16. Germany's next Topmodel-Staffel von und mit Heidi Klum hervor. Danach schien die gebürtige Kölnerin einen Termin nach dem anderen zu absolvieren. Zuletzt zog sich die brünette Laufstegschönheit allerdings immer mehr von Social Media zurück. Im Netz enthüllte Alex nun den Grund dafür: Das TV-Gesicht hat zugenommen und fühlt sich einfach nicht mehr wohl!

In einer authentischen Instagram-Story im grauen Jogginganzug enthüllte Alex die ungeschönte Wahrheit darüber, weshalb sie sich zuletzt immer seltener bei ihrer Community gemeldet hat: "Ich habe gerade ein großes Problem und das ist, ich fühle mich momentan nicht so richtig wohl. [...] Ich habe seit Anfang des Jahres über 20 Kilo zugenommen. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich krass zugenommen oder krass abgenommen habe. Dieser Jo-Jo-Effekt ist mein dritter Vorname", erklärte die 23-Jährige ganz offen. Aktuell trage sie Kleidergröße 40. Seit sie in ihrer ersten eigenen Wohnung lebe, habe sie eigentlich nur in Restaurants gegessen oder sich vom Lieferservice versorgen lassen.

Ab sofort will Alex ihre Follower auf ihre Reise, sich gesünder und ausgewogener zu ernähren, mitnehmen: "Ich bin ein Mensch der Extreme und deswegen entscheide ich mich jetzt dazu, wieder extrem auf mich zu achten und vielleicht auch mal wieder den Alkohol wegzulassen", stellte sie klar. Vor ein paar Jahren habe das Model auch schon einmal knapp 100 Kilo gewogen und mit Fleiß und Disziplin ihre Traumfigur erreicht. Damals hatte sie allerdings ein junger Mann, auf den sie ein Auge geworfen hatte, dazu angespornt. Dieses Mal will Alex mit dem Support ihrer Follower ihr Ziel erreichen. Einen Personal Trainer hat sie auch schon engagiert.

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im Sommer 2020

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Model Alex Mariah Peter vor ein paar Jahren

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, GNTM-Gewinnerin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de