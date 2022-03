Wie steht es um Colton Underwoods (30) Familienplanung? Der US-Amerikaner suchte 2019 bei The Bachelor nach der großen Liebe – allerdings ohne Erfolg: Die Beziehung mit seiner Gewinnerin Cassie ging im Mai 2020 in die Brüche. Knapp ein Jahr später outete er sich dann als homosexuell. Mittlerweile hat er mit Jordan C. Brown einen festen Partner an seiner Seite – die beiden sind sogar schon verlobt. Doch wie stellen sie sich ihre gemeinsame Zukunft vor? Planen sie Kinder?

In einem Interview mit US Weekly verriet Colton: "Es gibt in dieser Welt nichts, was ich mehr will, als Kinder großzuziehen." Einen genauen Zeitpunkt, wann er die Nachwuchsplanung angehen will, hat er offenbar noch nicht ins Auge gefasst. Doch der 30-Jährige betonte: "Ich bin sehr aufgeregt, wenn es so weit ist."

Etwas konkreter sind dagegen schon Colton und Jordans Vorstellungen rund um das Thema Hochzeit. Vor wenigen Tagen plauderte der einstige Profi-Footballer bei "Watch What Happens Live With Andy (53) Cohen" aus, dass er keinen Ehevertrag möchte. "Wir planen die Langstrecke. Ich weiß, dass viele ihre Meinung zu Eheverträgen haben, aber wir wollen diese Schwingungen nicht nach außen tragen", lautete seine Begründung.

