Colton Underwood (30) wagt den nächsten Schritt! Im vergangenen Jahr machte der ehemalige US-Bachelor überraschend bekannt, dass er auf Männer steht. Sich öffentlich als homosexuell zu outen, sei für den TV-Star damals alles andere als leicht gewesen. Umso glücklicher war Colton, dass er wenige Zeit später seinen Partner Jordan C. Brown an seiner Seite hatte und den Weg mit ihm gemeinsam gehen konnte. Nachdem sich die beiden schon ein gemeinsames Haus gekauft haben, sind sie jetzt verlobt.

"Ich bin so glücklich. 2021 wurde mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber das Jahr mit meinem besten Freund, Teamkollegen und jetzt Verlobten zu beginnen, hätte ich nie für möglich gehalten", erzählte der 30-Jährige im Interview mit People und plauderte so aus, dass aus seinem "Freund" jetzt sein "Verlobter" geworden ist. Ob Colton die Frage aller Fragen gestellt hat oder doch sein Partner? Das ließ sich der einstige Datingshow-Teilnehmer nicht so richtig entlocken. Er erzählte nur: "Nach meinem Geburtstag sind Jordan und ich zu einem Wochenendausflug nach Big Sur aufgebrochen, um in der Natur zu entspannen." Er hätte sich keinen schöneren Ort vorstellen können, diesen Meilenstein in seiner Beziehung zu feiern.

Colton kam in dem Gespräch gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Der 38-Jährige sei die größte Stütze in seinem Leben und habe ihm geholfen, seine Unsicherheit mit sich und seiner Sexualität zu überwinden. "Ihn in meinem Leben zu haben, macht mich zum glücklichsten Menschen überhaupt", stellte er klar.

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood mit seinem Partner Jordan

Getty Images Colton Underwood und Jordan C. Brown

Getty Images Colton Underwood bei der Grace Rose Foundation Fashion Show in Beverly Hills

