Barbara Schöneberger (48) konnte sich diesen kleinen Seitenhieb wohl nicht verkneifen! Das Allroundtalent steht schon seit über 20 Jahren vor der Kamera und moderierte bereits zahlreiche namhafte Shows. Nun zog die Blondine einen weiteren Mega-Job an Land: Ab dem 2. April wird die Sängerin Verstehen Sie Spaß? moderieren und kündigte eine Menge Unterhaltung an – stichelte in dem Zuge aber auch gegen die Reality-TV-Queen Désirée Nick (65)!

Auch Désirée versuchte sich bereits als Moderatorin, unter anderem in ihrem Podcast "Lose Luder" – dort trat sie meist gewohnt spitzzüngig auf. Das dürfen die Fans von Barbara wohl nicht erwarten, wie sie nun im Interview mit Superillu ankündigte. Bei "Verstehen Sie Spaß?" werde es nämlich Folgendes geben: "Warme Unterhaltung, die Spaß macht und keinem wehtut. Nix Désirée-Nick-Artiges wird da passieren."

Generell scheint sich Barbara mit vielen aktuell bekannten Persönlichkeiten nicht mehr ganz identifizieren zu können. "Ich gehöre zu einer aussterbenden Spezies. Wenn man wie ich mit sich im Reinen ist, hat das was von einem auslaufenden Modell. Wer heutzutage jung ist, muss was Besonderes vorweisen können. Da langt keine einfache Laktose-Intoleranz", scherzte sie.

