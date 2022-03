Penn Badgley (35) kehrt als Joe Goldblum zurück. Vergangenes Jahr im Oktober verkündete Netflix, dass die Psychothriller-Serie You für eine weitere Staffel verlängert werde. Einen genauen Starttermin für die neuen Episoden gibt es bisher jedoch nicht. Doch nun gab es dennoch erste tolle Neuigkeiten für alle Fans. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel haben begonnen – auch erste Aufnahmen vom Set gibt es bereits.

Am vergangenen Mittwoch wurde der Darsteller von einigen Paparazzi in London abgelichtet. Auch seine Serien-Liebschaft Tati Gabrielle wurde am Set gesehen. Auf einigen Aufnahmen von den Dreharbeiten, die DailyMail vorliegen, ist zu erkennen, wie der 35-Jährige in einem dunkelbeigefarbenen Anzug am Set umherläuft. In einigen Szenen schien er zudem nach jemandem Ausschau zu halten. Auf den Bildern sah Penn auch deutlich verändert aus. Während der einstige Bibliothekar bisher kurze Haare und einen glattrasierten Look trug, ist er nun mit dunklen Locken und einem Vollbart zu sehen.

Auch Gabrielles Figur schien sich einem kleinen Make-Over unterzogen zu haben. Während sie in der vergangenen Staffel noch mit einer Lockenpracht zu sehen war, hatte sie sich die Haare nun zu einer Vielzahl an blonden Zöpfen geflochten. Die Schauspielerin wurde zudem dabei gesichtet, wie sie hektisch durch die Straßen rannte. Auch Penn fing an einer Stelle an zu laufen – ob er jedoch jemanden verfolgte oder doch selbst die Flucht ergriff, war nicht deutlich zu erkennen.

Anzeige

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Penn Badgley und Victoria Pedretti in "You"-Staffel drei

Anzeige

Getty Images Tati Gabrielle, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images "You"-Star Penn Badgley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de