Endlich ist Queen Elizabeth II. (95) wieder bei einem öffentlichen Auftritt zu sehen! In den vergangenen Monaten sagte die Monarchin immer wieder Termine und Events ab. Der Grund dafür waren gesundheitliche Probleme. Vor allem das Gehen soll der Regentin inzwischen Schwierigkeiten bereiten. Zeitweise soll sie sogar in einem Rollstuhl sitzen. Nun ließ sich die Queen aber wieder gewohnt souverän in der Öffentlichkeit blicken – im floralen Dress und mit einem Gehstock!

Auf neuen Bildern ist die 95-Jährige auf Schloss Windsor zu sehen. Im White Drawing Room durfte die Queen Porzellan bestaunen und zeigte sich dabei bester Laune. Strahlend war jedoch nicht nur das Lächeln des Staatsoberhaupts. Zudem präsentierte sich die vierfache Mutter in einem Frühlingslook und trug ein geblümtes Kleid und Perlenschmuck. Während des Termins stützte sie sich außerdem auf einen Gehstock.

Nach diesem Auftritt wächst die Hoffnung, dass die Queen am kommenden Dienstag auch an der Gedenkfeier für ihren verstorbenen Gatten Prinz Philip (✝99) teilnehmen kann. Bestätigt ist das jedoch noch nicht. Angeblich habe die Britin Bedenken, dort in einem Rollstuhl erscheinen zu müssen.

Getty Images Die Queen im Februar 2022

Backgrid / ActionPress Die Queen im März 2022

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

