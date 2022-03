Ist Queen Elizabeth II. (95) wohl fit genug, um auf eigenen Beinen zu stehen? In den vergangenen Wochen hatte das royale Oberhaupt des Vereinigten Königreichs immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen: Erst eine Infektion und jetzt scheint es der Monarchin Probleme zu bereiten, ohne Gehhilfe zu laufen. Im Terminkalender der Königin steht am kommenden Dienstag allerdings ein besonderes Event – die Gedenkfeier ihres verstorbenen Gatten Prinz Philip (✝99). Ob die Queen daran teilnehmen kann?

Bereits beim Empfang von Gästen auf Schloss Windsor musste sich die Seniorin auf einem Gehstock abstützen. Für den Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey wäre ein Rollstuhl wohl gar nicht unpassend – der kommt für die Queen aber absolut nicht infrage. Wie Daily Mail berichtete, sei sie zu stolz, um sich auf zwei Rädern schieben zu lassen. Zudem sei auch die Angst groß, dass Bilder gemacht werden wie damals von ihrer Schwester Prinzessin Margaret (✝71), die nach ihrem Schlaganfall nicht mehr selbstständig laufen konnte.

Offenbar sollen aber schon Pläne geschmiedet worden sein, wie die Feier ablaufen wird. Demnach soll die Queen von Schloss Windsor zum Buckingham-Palast mit einem Hubschrauber fliegen. Den Weg in die Kirche bestreite sie dann allerdings in einem Auto. Abschirmungen sollen die Sicht versperren, falls die 95-Jährige dann doch mit dem Rollstuhl zumindest bis in die Kirche geschoben wird – dort könne sie dann ja wieder Platz nehmen.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Februar 2022 auf Windsor Castle

Getty Images Die Queen im Mai 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

