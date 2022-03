Rihanna (34) erstickt die Verlobungsgerüchte direkt im Keim! Mit ihrem Partner A$AP Rocky (33) erwartet die Musikerin derzeit ihr erstes Kind. Seither präsentiert sie ihren Babybauch immer wieder in extravaganten Looks – und dabei stach nun schon mehrmals ein XXL-Klunker am linken Ringfinger ins Auge. Das Accessoire ließ direkt Spekulationen über mögliche Hochzeitspläne aufkommen. Doch nun stellte RiRi klar: Das Schmuckstück an ihrem Finger ist kein Verlobungsring!

In einem Video, das unter anderem Daily Mail vorliegt, begegnet die 34-Jährige vor einem Restaurant einigen Paparazzi. Einer davon sprach die werdende Mutter auch direkt auf den Klunker an und erkundigte sich, ob sie denn verlobt sei. Doch darüber konnte die "Umbrella"-Interpretin nur lachen und scherzte: "Der alte Ring?" Bei einem Antrag scheint A$AP also wohl mit einem anderen Schmuckstück aufwarten zu müssen.

Doch schon kurz nachdem Rihannas Schwangerschaft publik wurde, war von einer Hochzeit die Rede. Ein Insider berichtete gegenüber Daily Mail: "Es gibt noch keine Pläne, wann die Hochzeit stattfinden wird, aber es wird nicht vor der Geburt des Babys sein." Die Künstlerin sei jedoch überzeugt, in A$AP den Mann fürs Leben gefunden zu haben.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

KCS Presse / MEGA Rihanna im Februar 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Los Angeles

