Ist Jan Köppen (39) ein würdiger Ersatzmann für Daniel Hartwich (43)? In der aktuellen Staffel von Let's Dance fällt inzwischen in jeder Woche jemand aus – mal aus der Jury, mal aus der Kandidatenrunde. Dieses Mal hat es den Moderator Daniel erwischt! Doch der Sender RTL sorgte schnell für Ersatz: Heute führt neben Beauty Victoria Swarovski (28) Ninja Warrior-Moderator Jan Köppen durch den Abend. Doch wie kommt der "Let's Dance"-Neuling bei den Zuschauern an?

Jan moderiert bisher souverän und mit Humor durch die Tänze. Der 39-Jährige schäkert bereits wie ein alter Hase mit der Jury und den Kandidaten – und das gefällt den Fans! "Ich glaube, Jan könnte das heute ganz gut machen. Natürlich nicht besser als Daniel", schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer stichelt: "Er moderiert das beim ersten Mal besser als Swarovski seit Jahren."

Mit Jury-Mitglied Jorge Gonzalez (54) scheint Jan sich besonders gut zu verstehen! Der Catwalk-Trainer hat scheinbar auch ein Auge auf ihn geworfen: "Ich spüre frisches Fleisch! Hola Chico!", begrüßte er den Ersatz-Moderator – was so viel wie: "Hallo, Hübscher!" bedeutet. Was sagt ihr zu Jans Leistung bei "Let's Dance"? Stimmt ab!

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury und Moderator Jan Köppen

Getty Images Victoria Swarovski und Jan Köppen bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance"

