Er springt für Daniel Hartwich (43) ein! In der aktuellen Staffel von Let's Dance fällt fast wöchentlich jemand krankheitsbedingt aus. Erst traf es den Juroren Joachim Llambi (57), dann einige Kandidaten und Profitänzer und jetzt auch den Moderator Daniel Hartwich. Der Zuschauerliebling wurde positiv auf das Coronavirus getestet und kann deshalb in dieser Woche nicht an der Seite von Victoria Swarovski (28) durch den Abend führen: Jetzt ist Daniels Ersatz bekannt gemacht worden!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Tanzshow wurde nun verkündet: Jan Köppen (39) springt in Show fünf für Daniel ein! "Willkommen auf dem Tanzparkett", schrieb der Sender zu dem Posting. Jan ist vor allem durch die Formate Ninja Warrior Germany und Take Me Out bekannt, die er moderiert. Dort glänzte er bereits mit seinem Humor.

Nicht nur der Sender, sondern auch die Fans der Show freuen sich auf Jan. "Mega, mega, mega. Das wird ein Spaß", kommentierte etwa eine Userin. "Finde ich super, macht er bestimmt megagut", lautete ein weiterer Kommentar.

Press Factory Jan Köppen beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

Getty Images Sylvie Meis und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Getty Images Moderator Jan Köppen

