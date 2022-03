Update von Hayden Panettiere (32)! Vor wenigen Tagen machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: An der Seite ihres Ex-Freundes Brian Hickerson war die Schauspielerin in eine Schlägerei verwickelt. Letzterer geriet zunächst mit Hotelgästen in der Lobby aneinander, bis die Situation eskalierte. Die Blondine landete bei dem Gerangel sogar auf dem Boden. Nun meldete sich ein Sprecher zu Haydens aktuellem Zustand nach diesen Ereignissen!

In einem Statement gegenüber People gab ein Vertreter der 32-Jährigen einen kurzen Einblick, wie es um Hayden steht: Der Mutter einer Tochter gehe es "okay". Zudem nutzte der Sprecher die Gelegenheit, um zu schildern, wie es überhaupt zu der Auseinandersetzung kommen konnte. Angeblich habe Brian gegenüber einer Person angemerkt, einer Kellnerin ein schlechtes Trinkgeld gegeben zu haben. Anschließend sei es zu einem Handgemenge gekommen.

Die Gewalt sei aber nicht von dem US-Amerikaner aus gegangen. "Brian wurde von der Gruppe angegriffen, ebenso wie Hayden, die sich nach Kräften bemühte, die Situation zu entschärfen", betonte der Vertreter. Die Darstellerin selbst wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Anzeige

Lies Angeles / MEGA Hayden Panettiere und Brian Hickerson 2018

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere im Jahr 2011

Anzeige

ActionPress Hayden Panettiere, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de