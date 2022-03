Auch The Masked Singer bleibt in der Pandemie-Zeit nicht von Ausfällen verschont. In der vergangenen Woche musste bereits Moderator Matthias Opdenhövel (51) passen und die Kostümshow von der Couch aus verfolgen. Weil er an Corona erkrankt war, sprang Thore Schölermann (37) für ihn ein und führte durchs Programm. Heute Abend ist der Moderator zwar wieder am Start, dafür fällt aber ein maskierter Promi aus. Galax'Sis ist krank und muss aussetzen.

Das wurde jetzt auf der offiziellen Instagram-Seite der Sendung verkündet. "Leider werden heute Abend nur acht Masken für euch auf der Bühne stehen. Galax'Sis muss aufgrund einer Corona-Infektion diese Woche eine Zwangspause einlegen", schrieben die Verantwortlichen in dem Post und wünschten der geheimnisvollen Promidame, die in der Regel in dem Kostüm steckt, eine schnelle Genesung. Sollte Galax'Sis in der kommenden Woche wieder fit sein, darf sie wieder zum Sängercast hinzustoßen.

Ob damit eine ähnliche Krankheitswelle ausbricht wie bei Let's Dance? In der Tanzshow fallen Woche für Woche Profis und Promitänzer aus. Die Fans forderten zuletzt bereits, dass sie Show abgebrochen wird. Der Grund: Durch das ständige Fehlen, Partnerwechseln und Co. könne ihrer Meinung nach kein fairer Wettkampf garantiert werden.

ProSieben/Benjamin Kis Die Möwe, das Zebra und der Dornteufel sowie Matthias Opdenhövel von "The Masked Singer"

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" 2021

Getty Images Mathias Mester und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

