Liam Payne (28) spricht endlich Klartext! 2018 machten der Sänger und das Model Maya Henry (22) ihre Beziehung öffentlich – zwei Jahre später verlobten sie sich sogar. Statt einer Hochzeit folgte allerdings die Trennung. Doch die war offenbar nicht von langer Dauer: Die beiden wurden in den vergangenen Monaten mehrfach zusammen gesehen und wirkten dabei sehr vertraut. Zudem zeigte sich Maya zuletzt wieder mit ihrem Verlobungsring. Jetzt äußert sich Liam endlich zu ihrem Beziehungsstatus!

Gegenüber People stellte der Musiker klar, dass er tatsächlich wieder mit Maya zusammen sei und sie sich weiterhin eine Hochzeit miteinander vorstellen könnten. "Sie ist immer noch meine Verlobte", betonte der Brite. Er sei der Texanerin während ihrer gemeinsamen Quarantäne wieder nähergekommen – und sehr froh darüber: "Wir sind sehr glücklich im Moment – wahrscheinlich so glücklich wie nie zuvor..."

Für die zwischenzeitliche Trennung hatte sich Liam damals selbst die Schuld gegeben. "Ich bin enttäuscht von mir selbst, dass ich ständig Menschen verletze. Das nervt mich. Ich war bisher einfach nicht gut darin, Beziehungen zu führen", erklärte das einstige One Direction-Mitglied damals in seinem Podcast "Diary of a CEO".

Instagram / maya_henry Liam Payne und Maya Henry, Januar 2022

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei der Weltpremiere von "Ron's Gone Wrong", Oktober 2021

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im November 2019

