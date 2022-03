Kim Kardashian (41) muss wohl ordentlich Kritik einstecken! Für einen Großteil ihrer Fans gilt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit in Sachen Mode als absolutes Fashion-Vorbild. Doch offenbar nicht jeder ist mit dem Style der Reality-TV-Bekanntheit zufrieden – besonders Töchterchen North West (8). Die kleine Maus hat an so manchen Outfits ihrer Mutter einiges auszusetzen – und das sagt sie Mama Kim dann auch knallhart ins Gesicht!

Wenn Kim morgens vor ihrem Kleiderschrank steht, dürfte ihr eines wohl nicht aus dem Kopf gehen: Welchen Look könnte sie tragen, damit sie ihren Nachwuchs beeindrucken kann? Der Grund ist simpel, wie Kim vor wenigen Tagen im Interview mit Vogue verriet: "North ist sehr eigensinnig, wenn es darum geht, was ich trage!" Eine Sache geht der inzwischen Achtjährigen dabei nämlich gehörig gegen den Strich, wie ihre Mama erklärte: "Sie wird sich immer beschweren, wenn ich zu viel Schwarz trage."

Um ihrem Töchterchen zu gefallen, entschied sich Kim am vergangenen Valentinstag beispielsweise für einen komplett pinkfarbenen Look. Die volle Punktzahl erhielt die 41-Jährige dafür aber trotzdem nicht: "Natürlich öffnete sie meinen Mantel, sah das schwarze Futter und sagte: Mama, du trägst immer noch Schwarz." Ihre kleine Kritikerin hat eben ein ganz genaues Auge, wenn es um Mode geht.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North West, Februar 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

